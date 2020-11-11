В октябре годовая инфляция достигла 4%, чему способствовало ускорение месячного роста цен под влиянием временных проинфляционных факторов. Об этом сообщается в очередном выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

«Месячный рост цен с поправкой на сезонность остается волатильным из-за одновременного действия разнонаправленных факторов как разового, так и более устойчивого характера. На ускорение месячного роста цен в октябре повлияли сокращение предложения отдельных категорий продовольственных товаров, рост мировых цен на продовольствие и перенос в цены ослабления рубля в III квартале. При этом инфляционное давление с поправкой на воздействие временных и разовых факторов находится вблизи 4%», — говорится в материале.

Отмечается, что оперативные индикаторы в целом указывают на ослабление экономической динамики в начале IV квартала по сравнению с III кварталом. Аналитики связывают это с неравномерностью процесса восстановления в разных отраслях экономики и появлением новых неблагоприятных факторов. Из-за усиления самоограничений на фоне роста заболеваемости коронавирусом затормозилось восстановление в сфере потребительских услуг, сказано в обзоре.

«При этом замедлился рост в экспортных отраслях и отраслях промежуточного спроса. Текущее ухудшение эпидемиологической ситуации увеличит дезинфляционное давление со стороны спроса. Мягкая денежно-кредитная политика ограничит среднесрочные дезинфляционные риски, что будет способствовать удержанию инфляции в диапазоне 3,5—4% в 2021 году», — отмечают аналитики.

В бюллетене сделана оговорка, что содержащиеся в нем выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией Банка России.