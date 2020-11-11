Чистый отток капитала частного сектора из России (чистое кредитование нерезидентов) по итогам десяти месяцев составил 44,4 млрд долларов по итогам восьми месяцев составил, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные, представленные в комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — августе 2020 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора за десять месяцев текущего года составило 44,4 млрд долларов США против 26,4 млрд долларов США годом ранее. В отличие от ситуации прошлого года, когда ключевую роль играло снижение обязательств банков, в январе — октябре 2020 года показатель сформировался также за счет уменьшения задолженности перед нерезидентами прочих секторов», — отмечается в материале.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Ранее в октябре Центробанк повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2020 году с 25 млрд долларов до 53 млрд. По оценке ЦБ, чистый отток капитала за 2019 год составил 22 млрд долларов.

По предварительной оценке Банка России, в январе — октябре 2020 года профицит счета текущих операций платежного баланса РФ уменьшился до 29,9 млрд долларов c 60,5 млрд в сопоставимом периоде годом ранее. «Определяющим стало существенное ослабление положительного сальдо торгового баланса вследствие неблагоприятной международной конъюнктуры и снижения поставок основных товаров российского экспорта в натуральном выражении. Значительное сокращение дефицита баланса услуг и инвестиционных доходов оказало нивелирующее влияние на динамику счета текущих операций», — комментируют в Центробанке.

Международные резервы сократились на 10,7 млрд долларов США вследствие операций с иностранной валютой в рамках бюджетного правила, осуществляемых Банком России на внутреннем валютном рынке, и погашения суверенного внешнего долга.

