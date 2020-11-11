По оценке ЦБ, чистый отток капитала за 2019 год составил 22 млрд долларов.
Чистый отток капитала частного сектора из России (чистое кредитование нерезидентов) по итогам десяти месяцев составил 44,4 млрд долларов по итогам восьми месяцев составил, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные, представленные в комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — августе 2020 года».
«Сальдо финансовых операций частного сектора за десять месяцев текущего года составило 44,4 млрд долларов США против 26,4 млрд долларов США годом ранее. В отличие от ситуации прошлого года, когда ключевую роль играло снижение обязательств банков, в январе — октябре 2020 года показатель сформировался также за счет уменьшения задолженности перед нерезидентами прочих секторов», — отмечается в материале.
Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.
Ранее в октябре Центробанк повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2020 году с 25 млрд долларов до 53 млрд. По оценке ЦБ, чистый отток капитала за 2019 год составил 22 млрд долларов.
По предварительной оценке Банка России, в январе — октябре 2020 года профицит счета текущих операций платежного баланса РФ уменьшился до 29,9 млрд долларов c 60,5 млрд в сопоставимом периоде годом ранее. «Определяющим стало существенное ослабление положительного сальдо торгового баланса вследствие неблагоприятной международной конъюнктуры и снижения поставок основных товаров российского экспорта в натуральном выражении. Значительное сокращение дефицита баланса услуг и инвестиционных доходов оказало нивелирующее влияние на динамику счета текущих операций», — комментируют в Центробанке.
Международные резервы сократились на 10,7 млрд долларов США вследствие операций с иностранной валютой в рамках бюджетного правила, осуществляемых Банком России на внутреннем валютном рынке, и погашения суверенного внешнего долга.
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