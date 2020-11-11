Банк России выявляет случаи мисселинга на рынке облигаций для розничных инвесторов, заявила заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елена Шервуд.

«Мы выявляем факты мисселинга. Чаще всего это либо неуведомление клиентов о специфике продукта, либо когда гражданам не говорят об определенных рисках», — сказала она, выступая на конференции рейтингового агентства «Эксперт РА» «Рынок корпоративных облигаций: как эмитентам снизить премию за риск».

По ее словам, несколько месяцев назад ЦБ выявил случай, когда обычные облигации предлагались гражданам под названием «вклад облигационный». Это вводило инвестора в заблуждение, так как вклад является более надежным застрахованным инструментом.

Говоря о других жалобах частных инвесторов, представитель ЦБ сообщила о случаях, когда граждане неожиданно сталкиваются с дефолтом по облигациям, так как не смогли оценить рискованность ценной бумаги при покупке. Также распространенной жалобой является неполное раскрытие информации, когда граждане уверены, что должен наступить, например, досрочный выкуп облигаций, но не видят раскрытия данной информации. Есть жалобы на международные облигации, когда у потребителей нет понимания международного права.