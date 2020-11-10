Страховые компании и банки предложили ЦБ разработать стандарт по минимальному расчету стоимости ипотечного полиса и утвердить его единую табличную форму, пишут «Известия» . Также предлагается проводить мониторинг и контроль тарифов. Об этом говорится в письме Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации банков России (АБР) в Центробанк и Минфин.

В апреле 2020 года ЦБ разработал новую концепцию регулирования ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации от своего имени и за свой счет обязаны страховать заложенное имущество, жизнь и здоровье всех ипотечных заемщиков. Такой механизм может привести к уходу с рынка мелких игроков, а также снизить финансовую грамотность и ответственность клиентов, говорится письме. Необходимо разработать и утвердить единые правила, которыми будет определен стандартный перечень объектов страхования, объем рисков и правила возмещения, обязательные для всех участников рынка, сообщается в документе. Нужно утвердить единую табличную форму полиса, что позволит гражданам выбирать для себя наиболее выгодные опции. Центробанку нужно обеспечить мониторинг и публикацию страховых тарифов и полной стоимости ипотечного кредита. Снизить тарифы при этом можно за счет автоматизации процессов и перевода договоров в электронный вид, говорится в письме ВСС и АБР.

В соответствии с дорожной картой, законодательные изменения предлагается внести во II квартале 2021 года. Единый стандарт и форму полиса могут разработать к I кварталу 2022-го. Во второй половине 2021 года дорожная карта предусматривает продажи ипотечных страховок через маркетплейс ЦБ, а в III квартале 2022-го предлагается оценить и проработать возможность запуска сервиса по приобретению продукта на сайте госуслуг.

В ЦБ заявили, что позиция регулятора по совместному обращению АБР и ВСС находится в стадии формирования и комментарии пока преждевременны. Улучшать ипотечное страхование нужно в текущей архитектуре рынка, считают в Минфине. Необходимо закрепить стандартные условия, чтобы такой полис мог безоговорочно приниматься любым банком-кредитором, а заемщик не был озадачен сравнением условий различных страховщиков и выяснением взаимоотношений банка-кредитора и страховщика, пояснили в ведомстве. Там считают, что должен быть утвержден минимальный перечень рисков, который страховщик сможет расширить за дополнительную плату.

Банки также предлагают информировать клиента о диапазоне полной стоимости кредита со страховой и без нее, рассказал источник на рынке. Он добавил, что регулировать тарифы и комиссии можно по аналогии с ОСАГО. Кроме того, по его словам, по оплаченной страховой премии предлагается давать налоговый вычет.