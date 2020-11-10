Бумаги российской компании Mail.ru будут включены в состав индекса MSCI Russia, передает ТАСС со ссылкой на очередной отчет MSCI.

Согласно данным таблицы, бумаги Магнитогорского металлургического комбината будут исключены из списка. Все изменения вступят в силу 1 декабря.



MSCI Russia — фондовый индекс российского рынка. Входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets, рассчитывается международной аналитической компанией MSCI Inc. Индекс MSCI Russia является ориентиром для международных институциональных и частных инвесторов, размещающих средства в ценные бумаги российских эмитентов .