Реальные расходы и дефицит бюджета необходимо будет сократить в 2021 году, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме «Сильные идеи для нового времени, организованный Агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс».

«В следующем году одна из ключевых проблем — это проблема бюджета. Нужно выходить из того гигантского бюджетного дефицита, для нас гигантского, который сложился в этом году — 4,4% [ВВП], для нас это очень много. В следующем году предстоит пройти через сжатие реальных расходов бюджета», — сказал он.

Вице-премьер также сообщил, что Россия в этом году направила из федерального бюджета 4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом.