Об этом говорится в проекте указания ЦБ.
Банки будут информировать россиян о включении их в качестве получателей средств в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов, говорится в проекте указания ЦБ.
Кроме того, проектом указания предусмотрено, что клиент банка может быть исключен из такой базы.«Оператор по переводу денежных средств вправе направить обоснованное представление в Банк России об исключении данных его клиентов из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента», — уточняется в документе.
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