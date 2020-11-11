Значительная часть россиян, которые на пике кризиса и пандемии воспользовались правом на кредитные каникулы, уже должны гасить долги по старым правилам. Однако 25% из них не в состоянии вернуться к старому графику платежей, сообщили РБК в крупных банках.

По оценкам Газпромбанка, доля клиентов, которые не вернулись в прежние графики платежей, сейчас составляет 10%. В «Уралсибе» аналогичный показатель находится на уровне 20%, сообщил зампред правления банка Станислав Тывес. Но срок первого платежа после окончания льготного периода пока наступил только у 27% заемщиков, вышедших с каникул, добавил он.

Доля пропусков первого платежа после окончания каникул не превышает 25% и варьируется в зависимости от программы, сообщил представитель Банка ДОМ.РФ.

Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский считает, что платежеспособность «пандемийных» должников хорошая. «Менее 5% клиентов допускают просрочки после окончания льготного периода», — оценил он.

В Хоум Кредит Банке не раскрыли долю заемщиков, которые допустили просрочки после льготного периода. В ВТБ, Промсвязьбанке, Почта Банке и «Зените» также не привели точные цифры, но охарактеризовали поведение должников.

Как уточнил представитель ПСБ, каникулы закончились у 60% из 19,5 тыс. заявителей, «подавляющее число этих клиентов вернулись в график платежей». «Значительная часть клиентов не смогла справиться с возникшими трудностями, и существенная часть договоров все равно выходит в просрочку», — прокомментировал зампред правления Почта Банка Святослав Емельянов. Всего банк провел реструктуризацию для 150 тыс. клиентов.

«Доля кредитов, вышедших на просрочку после периода каникул, примерно в два раза выше, чем выход на просрочку по стандартному портфелю», — оценил директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

Аналогичную оценку поведения клиентов после каникул давал журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «У нас, например, три четверти всех каникул, взятых по самому основному портфелю (по кредитам наличными), завершились. И просрочка, то есть доля неоплат по «каникулярам», которые вышли с каникул, в целом в два раза хуже, чем стандартный сгенерированный неканикулярный портфель», — говорил он.

В СберБанке не стали отвечать на вопрос РБК, уточнив, что лишь 5% их клиентов уже вышли с кредитных каникул. Оценивать успешность завершения каникул пока рано, считает и замдиректора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Елена Дорофеева. По ее словам, сроки льготных программ истекли лишь у небольшой доли клиентов Росбанка.

Часть клиентов не смогла вернуться к первоначальным условиям погашения кредитов, поскольку динамика доходов населения не улучшается, считает старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева. «Заемщики, которые не смогли вернуться в график платежей, по всей видимости, работают в таких сегментах экономики, которые не смогли полностью и быстро восстановиться даже после отмены жестких локдаунов», — отмечает старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова.



До 18% взявших каникулы должников нуждаются в продлении льготного периода, оценивает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, добавляя, что для многих россиян условия выхода с кредитных каникул оказались непосильны. Жалобы касаются того, что при окончании льготного периода по госпрограммам ежемесячная сумма для погашения стала больше, при этом сотрудники банков не объясняют, на каком основании она выросла, не предоставляют новый график платежей и угрожают заемщикам аннулировать льготный период или досрочно расторгнуть договор с требованием выплатить всю сумму единовременно, рассказывает Лазарева.

В сентябре Банк России рекомендовал участникам рынка продлевать кредитные каникулы для добросовестных заемщиков, например предлагать им новую отсрочку платежей уже по собственным программам банков. Как следует из ответов участников рынка, пока незначительная доля клиентов обратилась за повторными отсрочками. В Банке ДОМ.РФ таких вовсе нет, в СберБанке и Райффайзенбанке их доля не превышает 1%, в Росбанке — 3%, в «Уралсибе» и «Зените» — по 5%, а в ВТБ — 9%.



После реструктуризации примерно по 10—15% потребительских кредитов снова будет допущен дефолт, считает Шорников из банка «Зенит». По его словам, это произойдет еще до конца первой половины 2021 года.

