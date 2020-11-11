Новый продукт позволяет круглосуточно обращаться за консультациями к ветеринарам в режиме онлайн. Также в него включены услуги страхования на случаи болезней, травм, укуса насекомых и «Гражданская ответственность». Стоимость сертификата «Личный ветеринар» составляет 3 тыс. рублей, «Личный ветеринар Premium» — 5 тыс. рублей.

Программы позволяют защитить домашних питомцев возрастом от трех месяцев до восьми лет. Ветеринары «ВетЭксперта» окажут в дистанционном формате экстренную доврачебную поддержку в чрезвычайных ситуациях, а также проконсультируют по вопросам здоровья, содержания, питания и поведения животного. Количество обращений неограниченно. Общение происходит как по телефону в режиме аудио- и видеосвязи, так и по электронной почте.

При обращении в больницу по болезни животного, травме или из-за укуса насекомого максимальная сумма компенсации расходов составляет до 50 тыс. рублей. Лечение проводится в любой ветеринарной клинике России. При возникновении риска «Гражданская ответственность» с причинением вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц питомцем клиента — до 200 тыс. рублей.