Распродажа 11.11 – это крупнейшая ежегодная распродажа на AliExpress, которая позволяет покупать товары со скидкой до 80%. Для участия в розыгрыше призов от Visa необходимо с 11 часов 11 ноября по 11 часов 13 ноября 2020 года оплатить картой Visa банка «Восточный» 3 заказа на сайте AliExpress. После этого держатель карты станет участником розыгрыша купонов от AliExpress с денежным номиналом до 50 тысяч рублей. С помощью купонов AliExpress можно оплатить любую покупку на AliExpress.

Розыгрыш призов произойдет в прямом эфире на стриминговой площадке livestream.com. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайтах банка «Восточный» и aliexpress.ru .

Напомним, что в банке «Восточный» можно оформить как дебетовую , так и кредитную карту на основе платежной системы Visa. Выбрать подходящую карту и оставить заявку на открытие можно на сайте, либо в любом отделении банка «Восточный».