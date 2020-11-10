Ставка составляет 5,2% при оформлении депозита в отделении банка и 5,4% при оформлении через ДБО.
Банк «Солидарность» ввел вклад «Отличный процент».
Оформить депозит можно на 181 день под 5,2% в отделениях банка и под 5,4% годовых через систему дистанционного банковского обслуживания. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.
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