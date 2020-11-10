Банк «Траст» рассчитывает, что топ-менеджер кредитной организации Михаил Хабаров в скором времени сможет вновь приступить к своей работе. Об этом говорится в комментарии пресс-службы банка, поступившем 10 ноября в редакцию Банки.ру.



«Мы рассматриваем решение об изменении меры пресечения Михаилу Хабарову как несомненно позитивный этап в деле. Надеемся на объективный подход к рассмотрению этой ситуации с позиции гражданско-правового спора, а не уголовного преследования. И на то, что Михаил в скором времени вновь приступит к работе», — говорится в комментарии банка.

Ранее во вторник Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о переводе исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова из СИЗО под домашний арест. Однако суд не разрешил топ-менеджеру работать, находясь под домашним арестом.

Как ранее сообщал источник ТАСС, председатель правления банка «Траст» Александр Соколов обращался к суду с просьбой, разрешить Хабарову работать, так как его участие критически важно для нормального функционирования банка и выполнения обязательств перед государством и Банком России.

Об этом также говорил адвокат Михаила Хабарова Владимир Слащев. «Решение суда об изменении меры пресечения Михаилу Хабарову на домашний арест стало возможным благодаря широкому общественному вниманию, вмешательству деловых объединений и главы Центрального Банка Эльвиры Набиуллиной. Их обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также многочисленные запросы и жалобы со стороны общественных деятелей, депутатов Государственной Думы, защитников — адвокатов, помогли начать перевод этого процесса в правовое русло», — говорится в комментарии адвоката. По его словам, ни один гражданско-правовой спор не должен решаться в уголовной плоскости.

Адвокат выразил надежду на «скорое полное прекращение уголовного преследования Хабарова».