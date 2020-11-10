В России запущен интернет-портал «национальныепроекты.рф», он призван помочь населению получать сведения о личной пользе от реализации нацпроектов. Об этом на презентации в ТАСС в режиме видеосвязи сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Сегодня мы запускаем портал «национальныепроекты.рф». Его отличительная особенность — это персональный подход к каждому жителю нашей страны. И самое важное — обратная связь с правительством», — сказал он.



Чернышенко подчеркнул, что такая обратная связь крайне важна для достижения обозначенных президентом России Владимиром Путиным национальных целей и выполнения эффективных мероприятий, заложенных в национальных проектах.

Вице-премьер отметил, что на сайте любой гражданин сможет узнать, как нацпроекты улучшают его жизнь, а также получить информацию о медицинских услугах, соцвыплатах, возможностях для спортивного или культурного развития. Также можно будет узнать о возможностях по улучшению жилищных условий.

