Транспортные карты студентов для льготного проезда в городском и пригородном транспорте Подмосковья в период с 16 по 29 ноября будут заблокированы. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Власти региона ввели дополнительные ограничения, направленные на снижение темпов распространения коронавируса. «Среднесуточная выявляемость новых случаев заражения COVID-19 в Подмосковье выросла на 19% за минувшую неделю. Ситуация остается напряженной», — поясняется в материале.

Как сообщается, обязанность оставаться дома для жителей области старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлена до 29 ноября 2020 года включительно. Ранее режим самоизоляции для граждан из групп риска действовал по 15 ноября.

Эта мера не распространяется на руководителей организаций, медиков и тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации. Всем остальным выйти из дома можно в экстренных случаях, за обращением в медучреждение, покупкой продуктов или лекарств в ближайшем торговом пункте.

В ближайшие две недели, с 16 по 29 ноября, техникумы, колледжи и вузы Московской области будут работать в дистанционном режиме обучения. «Перевод студентов на «дистанционку» позволит обеспечить им дополнительную безопасность в условиях пандемии», — подчеркивают власти Подмосковья.

Со среды, 11 ноября, по 29 ноября держатели социальных карт жителя Московской области в возрасте старше 65 лет и имеющие хронические заболевания не смогут воспользоваться правом льготного проезда в городском и пригородном подмосковном транспорте, электричках, а также в Московском метрополитене и МЦК.

Если гражданин старше 65 лет продолжает работать, его карту разблокируют по заявлению работодателя.

«С 16 по 29 ноября будут заблокированы и транспортные карты учащихся — студентов вузов и колледжей, если они не осуществляют добровольческую деятельность. По картам нельзя будет проехать по льготным тарифам ни в городском или пригородном транспорте Московской области, ни в электричках», — отмечается в сообщении.

С 11 ноября волонтерам в Подмосковье снова предоставят право бесплатного проезда. Эта мера действовала весной и летом 2020 года. Позже ее отменили. Волонтеры смогут получить единые транспортные карты, купленные за счет средств бюджета Московской области. На лицевых счетах будут деньги для проезда.



Кроме того, прием жителей в центрах занятости населения и управлениях социальной защиты будет вестись только по предварительной записи. Также приостанавливается работа полустационарных отделений организаций социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов.