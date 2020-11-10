Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о переводе исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова из СИЗО под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«10 ноября Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя. Избранная ранее мера пресечения в отношении Михаила Хабарова в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 30 ноября 2020 года», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Суд не разрешил Хабарову работать, находясь под домашним арестом. «Суд не разрешил Хабарову удаленно работать, хотя деятельность банка не связана с инкриминируемым ему деянием. Суд полагает, что Хабаров не может делать работу без общения с третьими лицами», — сказал адвокат Владимир Слащев.

Он пояснил, что Следственный комитет мотивировал ходатайство о переводе Хабарова из-под стражи тем, что первоначальные следственные действия уже выполнены и оснований держать его в СИЗО больше не имеется.

Как ранее сообщал источник ТАСС, председатель правления банка «Траст» Александр Соколов обращался к суду с просьбой разрешить Хабарову работать, так как его участие критически важно для нормального функционирования банка и выполнения обязательств перед государством и Центробанком.

В октябре Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до конца ноября. Позднее Мосгорсуд признал арест законным. Уголовное дело было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ.



Хабаров обвиняется по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. Банкир вину не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, который его оппонент превратил в уголовное разбирательство.