Состояние самого богатого человека в мире, гендиректора Amazon Джеффа Безоса сократилось за день сразу на 9 млрд долларов после того, как акции компании просели на 5%. Таковы данные рейтинга Forbes Real-TIme. Капитал Безоса упал на 4,63% до 184,4 млрд долларов.

Глава и создатель американской соцсети Facebook Марк Цукерберг потерял 5,3 млрд долларов на фоне падения бумаг его компании, которые просели почти на 5%. Его состояние сократилось до 102,4 млрд долларов. Гендиректор Tesla и инженер Илон Маск стал беднее на 1,6 млрд долларов до 93,2 млрд долларов. Состояние бывшей жены Безоса Маккензи Скотт уменьшилось на 3,2 млрд долларов до 59,5 млрд долларов. Неудачным оказался день для основателя сервиса видеозвонков Zoom Эрика Юаня: его состояние уменьшилось на 3,8 млрд долларов.

Состояние богатейшего европейца Бернара Арно выросло на 9,3 млрд долларов, прибавив 7,47%. Капитал Арно теперь оценивается в 134,1 млрд долларов. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс занимает третью строчку в рейтинге Forbes Real-Time с капиталом 119,1 млрд долларов. Состояние Гейтса за день выросло на 940 млн долларов. Состояние владельца сети магазинов одежды Zara Амансио Ортеги увеличилось на 10,86%. Его капитал теперь оценивается в 73 млрд долларов. На 3,1 млрд долларов увеличилось состояние богатейшей женщины мира, наследницы империи L'Oreal Франсуазы Беттанкур Майерс (до 72,7 млрд долларов). На 2,3 млрд долларов увеличилось состояние владельца группы Kering, которой принадлежат бренды Gucci, Balenciaga и Saint Laurent, Франсуа Пино.

На третьем месте по приросту состояния за день — инвестор Уоррен Баффет. Его капитал прибавил 4,2 млрд долларов и вырос до 83,2 млрд долларов.