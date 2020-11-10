СберБанк планирует расширение своей экосистемы, в первую очередь в области электронной коммерции, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.



«Мы планируем расширение. И, конечно, в первую очередь это касается такого важного направления, как е-ком. Мы не скрываем, что для нас это направление очень интересное. Это основная часть нерешенной нами пока задачи, поэтому на это будут направлены наши усилия», — сказал Герман Греф.