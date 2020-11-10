Дистанционные работники в случае болезни смогут отправлять работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности», следует из поправки к законопроекту об «удаленке».

Авторами поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы» выступили депутаты и сенаторы от «Единой России». Текст поправки есть в распоряжении РИА Новости.

«Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет работодателю номер электронного листка нетрудоспособности», — говорится в поправке.

Там отмечается, что электронный листок нетрудоспособности может быть выдан медицинской организацией в том случае, если «указанная медицинская организация и работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа».