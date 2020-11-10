Обмен с ПФР» из линейки «коннекторов» для электронного обмена данными с ГИС.

Функциональность обеспечивает зачисление ряда социальных выплат на карты «МИР», а также указание кода видов доходов при поступлениях из ПФР в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 920 от 25.06.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. № 1466».

Кроме того, ИТ-компания выполнила доработки согласно 52-му формату обмена данными ПФР с организациями, осуществляющими доставку пенсий.

«Модуль “RS-Connect. Обмен с ПФР” полностью отвечает последним требованиям законодательства к онлайн-взаимодействию с Пенсионным фондом, что особенно важно сейчас, когда банки ежедневно работают с большим потоком социальных выплат. С новой функциональностью они смогут своевременно выполнить все требования к электронному обмену, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Особо хочу отметить, что наличие отдельной платформы RS-Connect для взаимодействия с госорганами позволяет банкам сократить расходы на поддержку новых форматов онлайн-обмена, так как в данном случае мы берем на себя основной объем работ в рамках сопровождения нашего ПО».

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие. Более подробно на сайте: www.softlab.ru

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