Почта Банк предлагает кредит «Суперхит» с минимальной ставкой 5,9% годовых и возможностью в любой момент подключить беспроцентный период на полгода. В это время ставка по кредиту обнуляется, а платеж снижается до минимального значения — 0,5% от суммы кредитного лимита, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Беспроцентный период «Ноль сомнений» дает возможность не откладывать покупку — оформить кредит сейчас, а основные выплаты перенести на полгода, снизив таким образом нагрузку на свой бюджет и значительно сэкономив на выплате процентов. По истечении беспроцентного периода вы просто продолжите вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту, их размер не увеличится. В эти полгода вы можете вносить платежи по кредиту в большем размере и даже полностью его погасить, не выплачивая процентов банку», — говорится в релизе.

Минимальную ставку по кредиту «Суперхит» можно получить при условии оформления финансовой защиты, которая страхует заемщика на случай различных непредвиденных обстоятельств. В частности, она покрывает такие риски, как потеря работы, госпитализация, травмы, другие несчастные случаи. Кредит можно взять и без оформления финансовой защиты, в этом случае ставка будет на 7% выше и подключение беспроцентного периода «Ноль сомнений» будет недоступно.



Кредит «Суперхит» можно оформить в сумме от 50 тыс. до 4 млн рублей на срок до пяти лет.

Программа распространяется на вновь оформленные кредиты, а также при рефинансировании кредитов, полученных в других банках. Подать заявку на кредит можно в мобильном приложении, на сайте банка или в отделениях без справок о доходах и поручителей. Для оформления кредита нужен лишь паспорт и номер СНИЛС, решение принимается в течение нескольких минут.