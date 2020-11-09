Мировые рынки капитала на прошлой неделе полностью изменили траекторию своего движения, продемонстрировав самый сильный рост, начиная с апреля, на фоне ожиданий победы Джозефа Байдена в президентских выборах в США. Российский рынок акций был в лидерах роста – индекс РТС продемонстрировал самый сильный недельный рост в этом году, прибавив 10,5% н/н, тогда как индекс Московской биржи повысился на 7,6% н/н, опередив биржевые индикаторы Европы и США: MSCI EM (+6,6%), S&P500 (+7,3%), EuroStoxx600 (+7,0%). Укрепился и курс рубля (+2,7% н/н до 77,42 руб./долл.) на фоне восстановления цен на нефть (Brent +5,3% до 39,45 долл./барр.).

Акции циклических компаний на прошлой неделе сильно выросли в цене на ожиданиях победы демократов в Конгрессе: На прошлой неделе на российском рынке акций наблюдался рост акций всех секторов; особенно с ильным спросом пользовались акции циклических отраслей и компаний на фоне ожиданий победы демократов в Конгрессе США; впрочем, уже с конца прошлой недели стало понятно, что этого не произойдет, и подавляющее большинство в Сенате все же получат республиканцы. В лидерах роста были акции NVTK LI (+18%), TCS LI (+16%), ROSN LI (+12%), SBER LI (+12%) LKOD LI (+11%) и MNOD LI (+12%).

“Тупик” в правительстве США на фоне победы республиканцев в Сенате позитивен для рынков акций: Результаты выборов указывают на возникновение раскола в правительстве США, который, по всей видимости, приведет к тупику во внутренней политике штатов. Как стало известно по итогам выборов, демократы не смогли получить большинство голосов, и республиканцы расширили свое присутствие в Палате представителей и получат в результате контроль над Сенатом. До выборов на рынках существовало мнение, что в случае победы Д. Байдена экономика гарантировано получить существенные стимулы и отсрочку от повышения налогов. Однако результаты выборов указывают на раскол в Сенате, и сейчас большинство стратегов с Wall Street убеждены, что тупик, в котором оказалось правительство США, станет препятствием для щедрых бюджетных стимулов, что, в свою очередь, потребует от ФРС дальнейшего смягчения монетарной политики. Ожидаемый тупик в правительстве США несколько смягчит опасения рынков, так как создаст систему сдержек и противовесов некоторым обещанным Байденом реформам (речь, в том числе, идет о повышении налогов и стратегии изменения климата объемом $2 трлн). Наиболее привлекательные возможности, как ожидается сейчас, появятся на развивающихся рынках, в частности на китайском и азиатских рынках. Макроэкономическая статистика, сильные финансовые отчетности компаний и привлекательные оценки стоимости помещают китайские компании в крайне привлекательное положение с точки зрения соотношения риска и доходности, что может так или иначе позитивно повлиять на российских сырьевых экспортеров в горнометаллургическом, нефтегазовом и сельскохозяйственном секторах. Привлекательность историй роста, как ожидается, сохранится; сохранится и спрос на компании ТМТ-сектора.

Covid-19 остается большой проблемой для глобальных рынков, однако сообщения о появлении вакцины смягчают опасения инвесторов: Хотя победа в президентских выборах Джозефа Байдена подстегнет рост рынков, эта эйфория, вероятно, продлится недолго, так как Covid-19 продолжает шествие по Европе и в США. На прошлой неделе в США было зафиксировано рекордное количество зараженных, тогда как общее количество зараженных приближается к отметке 10 млн. человек. На прошлой неделе в США было зарегистрировано 100,000 зараженных за сутки – это самое большое количество заболевших за сутки в мире; в субботу, тем не менее, эта цифра увеличилась до 131,000 человек; аналогичная картина наблюдается и в Европе, где во Франции количество зараженных за сутки превышает 60,000 человек. Глава ФРС Джером Пауэлл предупредил на прошлой неделе, что рост зараженных представляет серьезную угрозу для восстановления экономики. Сейчас все опасаются того, что США вынуждены будут последовать примеру Европы и ввести полномасштабный карантин по всей стране. На данный момент, как минимум пока Дональд Трамп остается у власти, все надежды в США возлагаются на вакцину. Сегодня компания Pfizer объявила об успешных результатах клинических испытаний на более чем 90% случаев испытуемых. Pfizer и немецкий партнер BioNTech SE первыми среди производителей лекарственных препаратов опубликовали положительные данные широкомасштабных клинических испытаний вакцины. Обе компании заявили, что никаких негативных последствий вакцинации не выявлено, и они ожидают получить одобрение властей США на использование вакцины в экстренных случаях уже в этом месяце. В случае получения разрешения на использование вакцины, количество доз первоначально будет ограничено; кроме того, следует понимать, что даже в этом случае остается много открытых вопросов, в частности, вопрос о сроках действия вакцины. Тем не менее новость позволяет надеяться на то, что вакцины и других стран могут доказать свою эффективность уже в ближайшее время.

Металлы: Акции Норильского никеля выглядят перепроданными, так как цены на никель, медь и палладий остаются высокими. Планы Китая по наращиванию производства гибридных электрических автомобилей могут оказать дополнительную поддержку ценам на палладий. Цены на золото могут повыситься до $2 000 - 2 100/унцию на фоне победы Джозефа Байдена и связанных с этим событием ожиданиях бюджетных стимулов экономике и ослаблением курса доллара. Поскольку сейчас большим спросом пользуется серебро в связи с развитием технологий 5G и производством возобновляемых источников энергии, мы рекомендуем обратить внимание на акции POLY.

Цены на нефть подскочили на новостях, связанных с разработкой вакцины от коронавируса, в то время как фундаментальные факторы на рынке оставляют желать лучшего: Глобальные рынки в понедельник сильно шли вверх после того как компания Pfiser объявила о прорыве в разработке вакцины, подтолкнувшем цены на нефть к уровню $43/барр. (+9%), затмив тем самым незначительный рост, наблюдавшийся в начале торгов (+2,5% к цене закрытия на прошлой неделе). Совпав по времени с завершением избирательной гонки в США, тестирование вакцины, показавшей хорошие результаты и высокую эффективность, обеспечило существенную поддержку бычьим настроениям на рынке, сняв при этом неопределенность в отношении среднесрочных перспектив его динамики. Несмотря на то, что на рынке превалируют позитивные настроения, мы с осторожностью смотрим на перспективы роста цен на нефть, сохраняя консервативный взгляд на ралли последних дней, что предполагает дальнейшее отклонение динамики котировок Brent от основного курса рынка. Таким образом, мы ожидаем, что существенный и, как нам представляется, набирающий обороты рост новых случаев инфицированных Covid-19, значительное увеличение объёмов добычи в Ливии и постепенный рост буровой активности в США продолжат оказывать сдерживающие эффект на рост цен на нефтяные фьючерсы; таким образом, мы не ожидаем существенного роста котировок Brent в ближайшие несколько дней. Более того, так как мы не наблюдаем значительного улучшения эпидемиологической ситуации, позволяющего рассчитывать на скорое завершение пандемии, мы считаем, что фундаментальные признаки изменения спроса будут ключевым фактором, обуславливающим движение цен на нефть на этой неделе. Таким образом, поскольку мы склонны считать, что в текущих условиях риски дальнейшего снижения цен превалируют на рынке, а недавний рост котировок окажется неустойчивым, мы ожидаем, что волатильность цены Brent сохранится в диапазоне $41- 43/барр. в краткосрочной перспективе, торгуясь около нижней границы диапазона ближе к концу недели.

Ребалансировка индекс MSCI: MAIL.ru – верный кандидат на включение; MMK – претендент на исключение: Оператор индексов MSCI во вторник, 10 ноября, после закрытия рынка объявит результаты полугодового пересмотра индексов (SAIR), в том числе индекса MSCI Russia Standard. Изменения вступят в силу 1 декабря. В соответствии с нашей оценкой, ГДР MAIL.ru являются очевидным кандидатом на включение в состав индекса MSCI Russia. Мы ожидаем, что вес акций MAIL достигнет 1,9% в индексе MSCI Russia Standard и примерно 0,05% в расчетной базе индекса MSCI EM. Включение предполагает приток средств пассивных фондов, инвестиции которых привязаны к индексу MSCI, в размере примерно $180 млн, что соответствует средним объемам торгов по данной акции за 15 дней. На наш взгляд, ММК – явный претендент на исключение из расчетной базы индекса MSCI Standard Russia в результате предстоящего пересмотра. Акции FEES как ожидается войдут в состав индекса MSCI Russia Small-cap.

Завершается сезон отчетности за 3К20. В среду свою отчетность за 3К20 представит RTKM. Так как объявление новой стратегии Ростелекома может состояться чуть позже в этом квартале, финансовые результаты за 3К20 сами по себе вряд ли станут сюрпризом для рынка, учитывая что мобильный сегмент (Tele2) и цифровые сервисы продолжают оставаться драйверами роста выручки. Инвесторы, по всей видимости, будут интересоваться трендами спроса в сегментах B2B и B2C с начала октября и прогнозом компании на период до конца года. Мы ожидаем, что спрос на акции TCS сохранится. Мы ожидаем, что банк представит сильные результаты за 3К20 по МСФО в четверг и повысит свой прогноз прибыли на 2020 г.

Ралли российского рынка акций на этой неделе может затмить беспрецедентный рост индекса РТС на минувшей неделе: Мы ожидаем, что на этой неделе ралли на российском рынке акций продолжится, так как инвесторы возвращаются к рискованным активам с EM после того как в минувшие выходные стало известно о победе Джо Байдена, с одной стороны, и республиканцев в Сенате, с другой. Сложившейся расклад политических сил, вероятно, создаст систему сдержек и противовесов некоторым обещанным Байденом реформам (речь, в том числе, идет о повышении налогов и $2 трлн на исследования в области экологически чистых технологий). Макроэкономическая статистика, сильные финансовые отчетности компаний и привлекательные оценки стоимости помещают китайские компании в крайне привлекательное положение с точки зрения соотношения риска и доходности, что может так или иначе позитивно повлиять на российских сырьевых экспортеров в горнометаллургическом, нефтегазовом и сельскохозяйс твенном секторах. Мы ожидаем, что рост акций ТМТ-сектора сохранится. Позитивные настроения на рынке окажут поддержку бумагам Сбербанка; мы не исключаем возобновление интереса к бумагам VTBR после заявлений представителей банка о выкупе привилегированных акций банка. Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на акции продуктовых ритейлеров (MGNT, FIVE) на фоне сильных операционных результатов 4К20 и далее, а также повышения дивидендных выплат. В момент написания этого обзора глобальные рынки сильно растут на фоне новостей о прорыве в разработке вакцины компании Pfizer. Волна оптимизма вызвала рост акций российских компаний – в его лидерах оказались акции AFLT RX и бумаги нефтегазовых компаний. Цены на нефть также растут, курс рубля позитивно реагирует на текущий новостной фон. В целом можно смело рассчитывать на то, что рост российского рынка на этой неделе может затмить ралли минувшей недели, когда, напомним еще раз, индекс РТС вырос на 10%.