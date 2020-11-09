Заключение трудового договора о дистанционной работе не сможет являться основанием для снижения зарплаты сотрудникам при сохранении объема их работы. Об этом говорится в поправке к законопроекту об особенностях дистанционной занятости, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

«Заключение с дистанционным работником трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору, предусматривающего выполнение этим работником дистанционной работы на постоянной основе или временно, не может являться основанием для снижения оплаты труда работнику при условии сохранения норм труда, установленных трудовым договором или локальным нормативным актом», — указывается в тексте.

Работодатели также будут обязаны обеспечивать сотрудников, работающих дистанционно, необходимыми средствами защиты информации и техникой.

«Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимым для выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами», — указывается в тексте.

Данная поправка подготовлена ко второму чтению документа и внесена на рассмотрение комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ее авторами стала группа депутатов фракции «Единой России» и сенаторов, состоящая из разработчиков самого законопроекта (за исключением спикеров Госдумы и Совфеда). В редакции первого чтения закреплялась только возможность предоставления работодателем техники и оборудования согласно трудовому договору о дистанционной работе.

При этом за сотрудниками на «удаленке» сохраняется право с согласия работодателя использовать собственное оборудование. «В случае если для выполнения трудовой функции дистанционный работник использует принадлежащее ему или арендованное им оборудование, программно-технические средства и иные средства, работодатель компенсирует работнику возникающие в связи с этим расходы в порядке <...> и размерах, определяемых коллективным договором, локальным нормативным актом», — гарантируется поправкой.

Невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины станет дополнительным основанием для увольнения дистанционных сотрудников.

«Помимо оснований, предусмотренных настоящим кодексом (Трудовой кодекс РФ. — Прим. ТАСС), трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя», — указывается в тексте.

При этом более длительный срок для взаимодействия с работодателем может быть предусмотрен порядком взаимодействия с сотрудником, уточняется в поправке. Она также устанавливает, что трудовой договор с постоянными дистанционными работниками может быть прекращен «в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних условиях».

Ранее первый замглавы думских «единороссов» Андрей Исаев, который является одним из авторов инициативы, уточнял, что документ планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.



Законопроект о регулировании дистанционной работы, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания, был принят Госдумой в первом чтении 21 июля. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха дистанционных работников (в частности, права быть офлайн), регламентирует типы удаленной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.