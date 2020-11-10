Банк России установил официальные курсы валют на 11 ноября.
Банк России установил официальные курсы валют на 11 ноября.
Курс доллара понизился на 55,37 копейки, составив 76,3978 рубля (76,9515 рубля на 10 ноября). Курс евро снизился на 1 рубль 13,96 копейки до 90,3557 рубля (с 91,4953 рубля на 10 ноября).
На Московской бирже на 12:49 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил менее одной копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро потерял 9 копеек, валюты стоят 76,29 и 90,11 рубля соответственно.
Курсовые диапазоны с начала сессии вторника: 76,12—76,6 рубля за доллар и 90,05—90,61 рубля за евро.
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