Банк России установил официальные курсы валют на 11 ноября.

Курс доллара понизился на 55,37 копейки, составив 76,3978 рубля (76,9515 рубля на 10 ноября). Курс евро снизился на 1 рубль 13,96 копейки до 90,3557 рубля (с 91,4953 рубля на 10 ноября).

На Московской бирже на 12:49 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил менее одной копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро потерял 9 копеек, валюты стоят 76,29 и 90,11 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника: 76,12—76,6 рубля за доллар и 90,05—90,61 рубля за евро.