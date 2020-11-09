Мошенники продвигают в соцсетях новый фейковый ресурс, который под видом одного из российских СМИ предлагает россиянам заработать сотни тысяч рублей на несуществующей платформе «Газпрома», передает РИА Новости .

Как указывает информагентство, сайт полностью копирует стилистику, логотип и цвета популярного отечественного медиахолдинга. На веб-странице размещена статья, в которой рассказывается о некоем сервисе газовой компании, который позволит любому желающему заработать на торговле нефтью и газом. Причем для этого, как утверждают создатели фальшивки, никаких знаний не потребуется.

Материалы на сайте содержат множество грубых ошибок: в частности, мошенники ссылаются на решение Госдумы от декабря текущего года, а глава «Газпрома» Алексей Миллер назван там «председателем правления совета директоров». На самом деле Миллер занимает должности председателя правления и заместителя председателя совета директоров.

Активные ссылки в фейковой статье ведут на другой ресурс с формой для регистрации участников. На сайте навязчиво эксплуатируется образ компании, надежность которой гарантируется государством, но к самому холдингу ресурс не имеет отношения. При этом на сайте выложена липовая лицензия профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам несуществующего ПАО «Государственная платформа «Газпром».

Как рассказала РИА Новости контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина, сайт, вероятно, представляет собой скам-ресурс.

«Это схема, в рамках которой пользователям обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции. Чтобы получить деньги, человеку необходимо оплатить «комиссию», обычно порядка 300 рублей, а также ввести личную информацию. Но никаких выплат пользователь не увидит, а «комиссия» достается злоумышленникам», — пояснила Сидорина.

Основной задачей платформы названо «обогащение россиян с помощью национальных ресурсов». Участникам обещают полную анонимность и отсутствие рисков. «Единственным минусом платформы является количество доступных мест для участия», — говорится в описании схемы.

Специалисты не впервые фиксируют подобные подозрительные сайты-клоны реальных СМИ.

«Мошенники используют их имидж для создания клонов сайта медиахолдинга в расчете на то, что пользователи не заметят подделки», — объяснил РИА Новости технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

Он призвал пользователей с опасением относиться к подобным ресурсам и тщательно проверять информацию.

В «Газпроме» сообщили, что знают о попытках мошенников нажиться на имени компании.

В холдинге предупредили, что не несут ответственность за «возможные убытки, связанные с использованием любых сведений, опубликованных на сайтах, не являющихся информационными ресурсами ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций».



Напомним, ранее Банки.ру разбирался с подозрительными предложениями по «микроинвестированию в «Газпром» (прим. Банки.ру).