Минфин выбрал в качестве организаторов размещения внешних облигационных займов в 2020 году «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «СберБанк КИБ», говорится в сообщении ведомства.

«По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе «ВТБ Капитал плс» (VTB Capital plc), Газпромбанка (АО) и АО «СберБанк КИБ» в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов РФ на международном рынке капитала в 2020 году», — сообщает ведомство.