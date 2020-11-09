Минфин предложил поправки ко второму чтению проекта бюджета на следующую трехлетку, пишут «Известия» . В общей сложности на «Национальную экономику» в проекте бюджета, одобренного в первом чтении, было зарезервировано 666 млрд рублей. Правительство предложило направить 638 млрд рублей из них на национальный план действий по повышению доходов населения, занятости и ВВП, следует из поправок Кабмина ко второму чтению. Оставшиеся 28 млрд рублей сохраняются в резерве.

Большую часть средств планируется распределить на программу кредитования предприятий для поддержки занятости. Всего на нее будет направлено 420 млрд рублей в следующем году. На нацплан предлагается выделить 114 млрд рублей на поддержку производства продукции электронной промышленности.

Часть средств предлагается перераспределить внутри нацпроектов — снять и временно заморозить в резервах 33 млрд рублей, ранее предусмотренных на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях. Причина такого решения — демографический фактор, отмечается в материалах. Также планируется снять 30 млрд рублей с создания коммуникаций между центрами экономического роста и направить их на развитие Центрального транспортного узла. Минфин предложил просубсидировать РЖД на 7,5 млрд рублей для компенсации потерь от перевозок. Еще одна новая поправка — выделение 8,7 млрд рублей на системное развитие туристской инфраструктуры в следующем году. Также ведомство предлагает продлить сроки возврата кредитов, выданных российскими банками оборонным предприятиям, до 2036 года.

В пресс-службе Минфина напомнили, что в общей сложности общенациональный план по восстановлению экономики в 2021 году обойдется в 2,6 трлн рублей, однако не всю его сумму профинансирует федеральный бюджет. По поводу продления сроков возврата кредитов оборонки там сообщили, что все финальные решения по этим направлениям будут отражены в законе о федеральном бюджете.

Общенациональный план действий, очевидно, будет корректироваться, уверены эксперты. Это зависит от того, как быстро начнут восстанавливаться глобальная и отечественная экономики, насколько эффективной окажется вакцина и когда она будет предоставлена для широкого применения, а также от синхронности выхода из режимов локдауна европейских стран.