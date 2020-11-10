Госдума на пленарном заседании утвердила Александра Новака на посту вице-премьера РФ. Накануне комитет нижней палаты парламента по энергетике проголосовал за соответствующую рекомендацию. Также Госдума утвердила пять кандидатур новых министров, которые премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в нижнюю палату парламента.

В частности, утверждена кандидатура руководителя «Аэрофлота» Виталия Савельева на должность министра транспорта РФ. За него проголосовали 274 депутата, против не выступил никто, 55 воздержались.

Александра Козлова утвердили на посту министра природных ресурсов и экологии. Накануне комитеты по экологии и охране окружающей среды, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовали нижней палате принять соответствующее решение.

Также утверждена кандидатура Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу «ВЭБ.РФ»), на должность главы Минвостокразвития РФ. В понедельник профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рекомендовал это решение нижней палате парламента.



Кандидатуру гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова утвердили в должности министра энергетики. Накануне профильный комитет нижней палаты проголосовал за соответствующую рекомендацию.

Госдума утвердила и Ирека Файзуллина в должности министра строительства и ЖКХ. За его кандидатуру проголосовали 328 депутатов, против не было, воздержались 38. До выдвижения на министерский пост Файзуллин занимал должность первого замглавы Минстроя. Руководитель министерства Владимир Якушев перешел на пост полпреда президента РФ на Урале.

Согласно новому закону о правительстве РФ, премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуру федерального министра (за исключением министров силового блока, глав МЧС и МИД) не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности. Нижняя палата в течение недели принимает решение об утверждении или отклонении представленной кандидатуры.

В случае положительного решения кандидат будет назначен президентом РФ на должность федерального министра, при этом глава государства не сможет отказать в назначении министра, кандидатура которого утверждена Госдумой. Если же депутаты отклонят кандидатуру, то премьер-министр сможет либо представить нового кандидата, либо предложить первую кандидатуру повторно.

После трехкратного отклонения Госдумой представленных кандидатур у президента появится право назначить федерального министра из числа тех, кого ему предложит премьер-министр, в таком случае их утверждение нижней палатой уже не потребуется.

Соответствующие положения пока не закреплены в регламенте Госдумы.