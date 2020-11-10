Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Белгородсоцбанку на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, сильной позицией по капиталу при приемлемой рентабельности, адекватными качеством активов и ликвидностью, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка на 1 сентября 2020-го формирует ссудный портфель (без учета МБК составил 40% валовых активов), который состоит преимущественно из требований к юрлицам и ИП (94%) и кредитов физлицам (6%). Кредитный портфель юрлиц и ИП на 76% представлен кредитами МСБ, включая ИП, и характеризуется приемлемой отраслевой диверсификацией.

Адекватная оценка ликвидности обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на 1 сентября 2020-го покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 20%, ликвидными активами — 55%).

