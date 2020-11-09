Бывший совладелец санированного банка «Открытие» Вадим Беляев попросил Верховный суд штата Нью-Йорк отклонить поданный к нему многомиллиардный иск от теперь принадлежащего ЦБ «Открытия» и Банка непрофильных активов, созданного на базе «Траста», пишет РБК . Это следует из направленного в суд юридического меморандума Беляева. Он считает, что банки ошиблись с выбором юрисдикции, так как уже начали судиться с ним в России.

Вадим Беляев сейчас живет в Нью-Йорке под фамилией Вольфсон, он уехал из России после того, как ЦБ забрал «Открытие» на санацию в конце августа 2017 года. Затраты на санацию достигли сотен миллиардов рублей, возвратом части этих средств занимается «Траст». Первый иск в России к Беляеву и бывшему руководству «Открытия» ЦБ подал в 2019 году. Сумма требований составила 289 млрд рублей. В сентябре 2020 года иски к экс-банкиру в США подали «Траст» и «Открытие»: он участвовал в мошеннической схеме по выводу сотен миллионов долларов за периметр «Открытие Холдинга», утверждают истцы. Также Высокий суд Англии рассмотрит претензии «Траста» на сотни миллионов долларов, связанные с покупкой «Открытием» облигаций группы О1 Бориса Минца прямо перед санацией.

Беляев в поданном адвокатами меморандуме, где используется новое имя экс-банкира — Вадим Вольфсон, попросил суд в Нью-Йорке отказаться от рассмотрения иска «Открытия» и «Траста», сославшись на концепцию forum non conveniens (неподходящая юрисдикция). Требования банков Беляев считает «бесполезными» и связанными с «отчаянной» попыткой ЦБ «возложить предполагаемые проблемы банков с ликвидностью на всех, кто мог быть причастен к владению или управлению ими».

«Вольфсон волей случая проживает в Нью-Йорке, связь этого дела с Нью-Йорком на этом заканчивается», — утверждается в документе. «Исковое заявление описывает события, случившиеся в России с участием российских компаний и граждан России. Все требования истцов поданы в соответствии с российскими законами. Бесспорно, такой иск можно было бы подать в России. И в действительности «Открытие» и ЦБ уже предъявили схожие требования к Вольфсону в России, связанные с национализацией «Открытия», — аргументирует бывший совладелец банка.

По словам партнера Boies Schiller Flexner (представляет интересы Беляева) Дуэйна Лофта, это один из последних этапов кампании ЦБ по сокрытию того, что было незаконной национализацией банков вслед за искусственным кризисом ликвидности. Защита Беляева не считает, что процесс получит развитие, благодаря ходатайству о прекращении дела. По мнению управляющего партнера «Кульков, Колотилов и партнеры» Максима Кулькова, добиться рассмотрения иска в США не сложнее, чем в Великобритании, потому что правило forum non conveniens действует примерно одинаково в обеих юрисдикциях. То, что истцы подали дублирующий иск в России, может повлиять на решение суда. Но «есть много примеров, когда английские и американские суды принимали дело к рассмотрению, несмотря на наличие банкротного дела в России», считает Кульков.