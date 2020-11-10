Чистая прибыль банка «Кузнецкий» за десять месяцев 2020 года составила 59,5 млн рублей, следует из релиза финучреждения.



С начала года банк получил чистый валовый доход в размере 436 млн рублей, чистых процентных доходов — 250 млн рублей, чистых комиссионных доходов и прочих доходов — 185 млн рублей. Общий объем доходов на 1 ноября составил 666 млн рублей.

Активы банка на начало ноября составили 6,5 млрд рублей, рост — 4% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка — 713 млн рублей.

«С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов более 4 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 6% и составил 4,2 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 4% и на 1 ноября 2020 года составил более 3,1 млрд рублей, физических лиц — 1,1 млрд рублей, рост — 12% к аналогичной дате прошлого года», — говорится в сообщении.

Объем вкладов населения на 1 ноября составил 2,9 млрд рублей, объем депозитов и остатков на счетах организаций и предприятий увеличился на 26% и составил более 2,5 млрд рублей, объем остатков на счетах физических лиц прирос на 21% к аналогичной дате прошлого года.

Показатели рассчитаны по внутренней методике банка.

