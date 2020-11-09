Средние банковские ставки по депозитам физлиц и организаций в рублях несколько выросли в сентябре по сравнению с августом, свидетельствует обновленная во вторник инфографика ЦБ по депозитным ставкам .

Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в сентябре 3,27%, что на 0,09 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по вкладам на сроки больше года равнялась 4,1% (плюс 0,03 п. п. к августу).

По сравнению с сентябрем 2019 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам в этом году ниже на 1,76 и 2,18 п. п. соответственно.



По депозитам нефинансовых организаций ставки в зависимости от срока составили 3,2% (плюс 0,02 п. п. к августу-2020 и минус 2,6 п. п. к сентябрю-2019) и 4,74% (плюс 0,63 и минус 2,35 п. п.) соответственно.