



Банк России выпускает в обращение новые памятные монеты из драгоценного металла, сообщает пресс-служба регулятора.

Так, 10 ноября в обращение выпускаются две серебряные монеты номиналом 3 рубля: «25-летие образования Счетной палаты Российской Федерации» и «100-летие плана ГОЭЛРО».

На монете «25-летие образования Счетной палаты Российской Федерации» (на оборотной стороне) расположено рельефное изображение здания Счетной палаты в Москве и вверху выполненное в цвете изображение геральдического знака — эмблемы Счетной палаты РФ. Имеются надписи: «25 лет» (внизу в две строки) и «Счетная палата Российской Федерации» (по окружности).

На монете, посвященной столетию государственного плана электрификации России (Государственной комиссии по электрификации России), рельефно изображены монтажник, плотина гидроэлектростанции, опоры линий электропередач на фоне выполненного в технике лазерного матирования вида города с освещенными окнами. Внизу имеются надписи: «План ГОЭЛРО» и «100 лет».

Каждый вид монет выпускается тиражом по 3 тыс. штук.