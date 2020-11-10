В условиях существенного запаса ликвидных иностранных активов, сформированного российскими кредитными организациями к 2020 году, сезонное уменьшение буфера валютной ликвидности в летние месяцы не привело к ухудшению ситуации с валютной ликвидностью на внутреннем рынке. На горизонте ближайших 12 месяцев крупнейшие кредитные организации ожидают сохранения спокойной ситуации с валютной ликвидностью; отдельные банки смогут покрыть имеющийся дефицит ликвидных активов в иностранной валюте, привлекая рефинансирование на денежном рынке. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре рисков финансовых рынков» за октябрь.

Регулятор констатирует, что к началу 2020 года кредитные организации сформировали существенный запас валютной ликвидности. На фоне значительных поступлений по счету текущих операций платежного баланса и в условиях роста объема валютных вкладов населения в 2019 году кредитные организации значительно нарастили размещения на корреспондентских и краткосрочных депозитных счетах в иностранной валюте в банках-нерезидентах. В результате с января по ноябрь 2019 года запас валютной ликвидности банковского сектора увеличился на 28%, до 56,7 млрд долларов (тогда как с 2016 года наблюдалась тенденция к его постепенному сокращению). Наличие этого буфера способствовало сохранению спокойной ситуации с валютной ликвидностью на российском финансовом рынке, в том числе в период повышенной волатильности и оттока валютных вкладов населения в I квартале 2020 года, отмечают в ЦБ.

В июне — июле этого года объем ликвидных активов в иностранной валюте сократился, но в текущих условиях остается комфортным. В 2020 году динамика ликвидной части иностранных активов вернулась к прежней траектории, и в летние месяцы наблюдалось уменьшение снижение запаса валютной ликвидности, связанное с выплатой дивидендов крупными компаниями. Но благодаря накопленному ранее избыточному запасу это не привело к существенному росту спроса банков на валютную ликвидность на внутреннем рынке: стоимость валютных заимствований во II—III кварталах была стабильной.

Величина «валютной подушки» банковского сектора (то есть разница между ликвидными валютными активами и остатками средств на валютных счетах клиентов) также вернулась к уровню начала 2019 года.

Для оценки ситуации с валютной ликвидностью в среднесрочной перспективе Банк России провел среди 21 крупнейшей кредитной организации ежегодный опрос достаточности валютной ликвидности. «С учетом коррекции плановых сроков на ожидаемое досрочное погашение и/или пролонгацию кредитов, изъятие и/или продление депозитов валютной ликвидности у крупных банков в целом достаточно для покрытия обязательств в иностранной валюте на горизонте 12 месяцев», — отмечают в Центробанке.

Совокупная величина ожидаемого погашения обязательств в ближайшие 12 месяцев составляет около 7,8 млрд долларов (против 18,3 млрд, 32,2 млрд и 27,9 млрд долларов по результатам аналогичного опроса в 2019-м, 2018-м и 2017-м соответственно). Постепенное снижение этой величины с 2015 года обусловлено сокращением доли привлеченных у нерезидентов средств в пассивах банков (c 10,5% до 4,2% пассивов банковского сектора за период с 1 января 2015 года по 1 сентября 2020 года), а также снижением уровня валютизации вкладов (с 33,4% до 21,4% за указанный период). Наибольший объем погашений, как и прежде, приходится на обязательства перед нефинансовыми организациями — резидентами (около 32% ожидаемого оттока валютных обязательств). В IV квартале 2020 года банки допускают некоторое сокращение объема вкладов физических лиц (около 0,4 млрд долларов), однако в дальнейшем ожидается восстановление их объема.



В результате в условиях высокого уровня запаса валютной ликвидности банков-респондентов (около 39,1 млрд долларов по состоянию на 1 сентября 2020 года) и притока ликвидности по активным операциям ожидаемый дефицит ликвидности в иностранной валюте у банков с отрицательным гэпом ликвидности в наиболее вероятном сценарии не превысит 0,1 млрд долларов до конца 2020 года, что существенно меньше ожиданий прошлых лет (от 1,2 млрд до 4,5 млрд за IV квартал в опросах 2016—2019 годов). В предыдущие годы наличие такого дефицита не приводило к фактическим проблемам с ликвидностью. Можно ожидать, что отдельные банки смогут покрыть имеющийся дефицит ликвидных активов в иностранной валюте, привлекая рефинансирование на денежном рынке, заключают в ЦБ.

