Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревоги. Об этом он заявил в интервью ТАСС в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени».

«В нынешнем диапазоне — нет», — сказал Белоусов, отвечая на соответствующий вопрос.



Ранее в Минэкономразвития ослабление рубля объяснили повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов. В ведомстве выразили уверенность, что по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года — начале 2021 года. Среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 71,2 рубля за доллар, ожидают в МЭР.