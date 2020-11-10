Держателям платежных карт при оплате товаров или услуг на сумму от 1 тыс. рублей возвращается кешбэк в размере 300 рублей.

Для получения средств необходимо совершить покупку не позднее 14 дней с момента активации новой карты. Акция распространяется на дебетовую и кредитную «Карту привилегий» всех платежных систем, за исключением зарплатных продуктов.

Дебетовая «Карта привилегий» позволяет получать ежемесячно кешбэк до 5% и до 6% годовых на остаток по счету. По кредитной «Карте привилегий» предоставляется лимит до 1 млн рублей с льготным периодом до 50 дней и кешбэк до 5%. Клиенты также могут подключить рассрочку. Обслуживание по картам бесплатное.