Авиакомпании вместе с продажей билетов стали предлагать купить страховку от заболевания коронавирусом на борту самолета или в поездке, пишут «Известия» , ссылаясь на авиаперевозчиков и страховые компании. Такие полисы покрывают риск заболевания COVID-19 в течение 14 дней с даты перелета, в среднем они стоят около 200–300 рублей. Перевозчики «ИрАеро», «Уральские авиалинии», S7 Airlines и Smartavia подтвердили, что предлагают купить такой продукт вместе с авиабилетом не только при оформлении, но и при регистрации на рейс.

В случае госпитализации с диагнозом COVID-19 держатель страхового полиса может рассчитывать на фиксированную выплату 50 тыс. рублей при действии полиса в течение 14 дней с даты перелета. Максимальная сумма выплаты по страховке доходит до 1 млн рублей.

Страховку Anticovid для Smartavia и S7 Airlines разработали в «АльфаСтраховании». В «Ренессанс Страхование» подтвердили, что запустили страховку и реализуют ее с «Уральскими авиалиниями». В другие страховых компаниях сообщили, что в их общие страховки от коронавируса входит случай инфицирования в самолете или в путешествии.

Как выяснили «Известия», галочка о приобретении этого продукта во время оформления и оплаты билета стоит по умолчанию и ее не сразу можно заметить. В Роспотребнадзоре сообщили, что не получали жалоб от граждан на навязывание таких страховок, но отметили, что автоматическое проставление галочек — это нарушение прав потребителей. Компании обязаны будут возместить клиенту убытки от приобретения таких услуг, пояснили в ведомстве.

По словам экспертов, смысл покупать страховку, даже с учетом низкого риска заражения в самолете, все равно есть.