ВТБ предложил Минфину РФ план по постепенному выкупу привилегированных акций банка, программа рассчитана не на один год и нейтральна для капитала. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает ТАСС.

«Мы предложили Минфину план, нейтральный для капитала, чтобы не создавать дополнительного давления на достаточность, но постепенного выкупа этих привилегированных акций. И мы находимся сейчас в начальной стадии обсуждения с Минфином <…> Мы исходим из того, что выкуп «префов» — не одноразовая акция в какой-то конкретный год, она многолетняя. То есть, по сути, мы должны оценивать объем ресурсов на длинным горизонте. То есть мы не сможем 500 миллиардов [рублей] выкупить за один год. Это абсолютно понятно, то есть это многолетняя программа», — сказал он.

Пьянов уточнил, что привилегированные акции являются существенной частью капитала банка и совокупно составляют более 500 млрд рублей.

«Это нестандартный инструмент, и эти два типа акций, по сути, форма поддержки банковского сектора 2014—2015 годов и 2008—2009 годов. По этим привилегированным акциям не зафиксированы и определяются каждый год дивиденды по своей методологии. Они не имеют листинга, они не торгуются, и, следовательно, по ним очень сложно определить рыночную стоимость. Мы столкнулись, общаясь с инвесторами, что наличие таких привилегированных акций негативно влияет на восприятие ВТБ как инвесторской бумаги, как акции инвесторами. Почему? Потому что, по сути, очень сложно даже институциональному инвестору оценить рыночную стоимость и спрогнозировать дивидендный поток по этому типу акций . И мы видели, что в мире все подобные программы поддержки банковского сектора являлись временными, то есть рано или поздно они гасились банками и прекращали свое функционирование», — пояснил банкир решение ВТБ о сокращении в своем капитале доли привилегированных акций.

Пьянов подчеркнул, что с точки зрения достаточности капитала у ВТБ сейчас нет возможности отвлечь средства на полный выкуп этих акций. «Но вместе с тем позиционирование этих инструментов как временных — что, по сути, существует некий план выкупа привилегированных акций, — для миноритарных акционеров, для обыкновенных акционеров будет означать упрощение структуры капитала, лучшую прогнозируемость, неущемление миноритарных акционеров при этом плане выкупа и в итоге увеличение акционерной стоимости», — добавил банковский топ-менеджер.



Согласно информации на сайте банка, владельцами привилегированных акций ВТБ первого и второго типов являются Минфин и Агентство по страхованию вкладов. Привилегированные акции первого типа имеют долю в уставном капитале ВТБ 32,88%, второго типа — 47,22%.

