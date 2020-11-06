Неправильное применение коэффициента бонус-малус (КБМ) стало самой популярной темой жалоб водителей в адрес страховщиков, пишут «Известия» , ссылаясь на ЦБ. Из-за несогласия со слишком высоким КБМ или неожиданного его повышения поступило 53,1% от общего количества жалоб. Страховщики объяснили, что коррекция показателей КБМ в отношении ряда автомобилистов связана с новой системой АИС ОСАГО , данные которой страховые компании обязаны использовать при проведении оценки водителя. АИС 2.0 стала видеть гораздо больше информации о водителях по сравнению со старой системой.

В Российском союзе страховщиков (РСА) пояснили, что база автоматически рассчитала так называемый «золотой» КБМ. В ряде случаев водители становились виновниками аварий еще в 2018 году. В старой базе эти сведения могли не обновиться, и в 2019 году вместо справедливой надбавки водитель получил необоснованную скидку. Когда в 2020 году база обновилась и страхователю насчитали справедливую стоимость, он оказался недоволен, отметили в РСА.

В «РЕСО-Гарантии» обратили внимание на то, что за девять месяцев 2019 года доля таких жалоб на КБМ была выше, чем в 2020 году, — 54,4%. Там напомнили, что на КБМ влияет количество страховых случаев, при этом учитываются только те аварии с участием водителя, в которых он был признан виновником ДТП. Что касается причин некорректного применения КБМ, то чаще всего этому способствует несвоевременное информирование страховщика об изменении данных при замене водительского удостоверения, паспорта, ошибки страхователя при заполнении данных водителей в заявлении на страхование, страховые случаи, которые не были учтены при расчете предыдущего значения КБМ.

По оценке представителя сервиса автострахования «по километрам» Flexy Drive Алексея Касаткина, количество жалоб на неверный КБМ постепенно сокращается, а главная их причина — технические сбои. Он также уточнил: коэффициент у водителя ухудшается, если он попадает в ДТП по своей вине. Если водитель не согласен со своим КБМ, эксперт советует сразу же обращаться в РСА.

В свою очередь в РСА советуют при несогласии с примененным страховщиком значением коэффициента КБМ сначала обращаться непосредственно в свою страховую организацию. Также там напомнили о необходимости в письменной форме сразу сообщать страховщику об изменении любых сведений, указанных в заявлении о заключении договора обязательного страхования.