Ситуация на рынке труда может начать улучшаться к концу года при восстановлении реального сектора экономики. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года, подготовленном Счетной палатой, передает ТАСС.

«По состоянию на конец сентября можно говорить о стабилизации ситуации на рынке труда. При сохранении благоприятных тенденций в экономике и текущего уровня карантинных мер ситуация на рынке труда к концу года начнет улучшаться. Этому будет способствовать продолжающееся, хоть и медленное, восстановление реального сектора», — говорится в приложении к докладу.



Ведомство отмечает, что в III квартале 2020 года численность занятых в экономике сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти на 2 млн человек, а в целом в январе — сентябре составила 70,6 млн. Одновременно численность безработных стабильно увеличивалась и к августу достигла 4,8 млн человек, уровень безработицы составил 6,4%. По данным Счетной палаты, в сентябре численность безработных снизилась, хотя и несущественно — на 31,4 тыс. человек, а уровень безработицы составил 6,3%.