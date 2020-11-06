Молодежью в России смогут официально считаться граждане с 14 до 35 лет, имеющие гражданство РФ, постоянное место жительства в России или проживающие за рубежом, пишут «Известия» . Это будет установлено в первом в истории законе «О молодежной политике в РФ», проект которого 24 ноября рассмотрит Госдума.

По словам главы профильного комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, если говорить о возрасте молодежи, который предлагается установить законопроектом, то сегодня каждый регион ориентируется на свою предельную планку: где-то это 30 лет, где-то 32 года. Были случаи, когда молодая семья подавала документы, например, на компенсацию по покупке жилья, а ей отказывали, так как супруги были старше 32 лет. Пайкин отметил, что закон очень долго обсуждался правительством, Госдумой и Советом Федерации, однако по критерию возраста все были единогласны.

В отзыве на законопроект Кабмин указал на необходимость включения в основные направления молодежной политики формирование и развитие экологического мышления, уважения к труду, социальной активности, творческого мышления, стремления к познанию и саморазвитию и другие. Кроме того, правительство предлагает продумать и отразить в документе меры государственной поддержки молодой семьи, а также молодых людей, не состоящих в супружеских отношениях.

Законопроект готовы поддержать во всех фракциях Госдумы. Поддерживают его и в Общественной палате. В числе ряда замечаний в своем отзыве общественники предлагают прописать в законе возрастные группы. Также в ОП считают избыточным указание на постоянное место жительства молодых людей.