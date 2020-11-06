Власти Московской области планируют ввести новые ограничительные меры для жителей региона старше 65 лет с 11 ноября. В частности, будут заблокированы социальные карты, сообщил в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».

«В эту среду мы примем дополнительные ограничения для людей старшего поколения. Мы сейчас внимательно посмотрим, где и что можно сделать. Наша задача — еще большую безопасность обеспечить для людей преклонного возраста, людей старшего поколения <...> С большой долей вероятности мы будем вынуждены заблокировать карты для людей старшего поколения, для того чтобы все-таки оставить их дома», — приводит слова Воробьева ТАСС.

Губернатор отметил, что лицам, которые в настоящее время находятся дома на самоизоляции, оказывают помощь социальная служба и волонтеры. «Все системы ограничения, в том числе и по передвижению, — [по ним] как такового строгого запрета нет, можно ходить и в магазин, и в парк <...> Но все-таки система самоизоляции для 65+ является обязательной. Человек 65+ должен соблюдать все меры предосторожности», — добавил Воробьев.

В Подмосковье 2 ноября был введен обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Согласно постановлению губернатора, эта мера будет действовать до 15 ноября.



Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся коронавирусом в России.