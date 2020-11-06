Чтобы выполнить цель правительства по росту ВВП на 3–3,5% в год, производительность труда (ВВП на одного занятого в стране) должна ежегодно увеличиваться на 4–4,5%, речь идет о повышении производительности прежде всего в обрабатывающих отраслях, достичь такого роста можно только за счет массового сокращения занятости, поскольку задачи по росту производительности труда и сохранению рабочих мест противоречат друг другу, пишут «Ведомости» , ссылаясь на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Единственный путь для ускорения экономического развития – не препятствовать увольнениям, а снять «социальные ограничения» на труд: дать возможность переобучения тем, кто остался без работы, предоставить им дешевое жилье, обеспечить финансовый запас прочности и, возможно, переезд к новому месту работы, указывается в отчете ЦМАКП.

Подстроить уже имеющиеся производства под новые задачи не всегда реально, зато рост производительности труда станет основой для повышения реальной заработной платы и, соответственно, потребительского спроса, считают в ЦМАКП.

По мнению экспертов, простым увольнением работников производительность труда не поднять, в условиях дефицита кадров такая стратегия может вообще не сработать; гораздо важнее сделать упор на мотивацию менеджеров, от которых зависит качество работы, и прежде всего обеспечить им конкурентную оплату труда.