Райффайзенбанк разработал персонаж виртуального помощника для контактного центра, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Рэя — привлекательная и доброжелательная девушка. У нее есть свой характер и голос, а внешность будет меняться в зависимости от сезона. Пользователи смогут увидеть персонажа, общаясь с ботом в чат-каналах банка, или услышать голос, разговаривая с виртуальным ассистентом на горячей линии», — говорится в релизе.

Райффайзенбанк развивает 11 чат-каналов, в число которых входят онлайн-банк и приложения для предпринимателей и физических лиц, официальный сайт банка, а также социальные сети и мессенджеры. Бот принимает участие в 80% диалогов и треть из них закрывает полностью самостоятельно, без привлечения человека.

«Мы придумали Рэе свой характер: с одной стороны, она педантичная и трудоспособная, как робот, с другой — добрая и заботливая, как человек, — поясняет креативный директор Райффайзенбанка Марина Гореликова. — Благодаря своему таланту держать все под контролем она разгружает клиентов от части их финансовых забот и помогает в управлении финансами».



В сентябре 2020 года Райффайзенбанк запустил на горячей линии виртуального голосового помощника с использованием технологий искусственного интеллекта. Планируется, что до конца 2020 года он будет участвовать в 50% входящих звонков, а в 2021-м станет первым контактом для всех обращений на горячую линию.