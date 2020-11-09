Название нового гиганта имеет латинские корни: «stello», что означает «освещённый звездами».

Логотип символизирует богатое наследие компаний-основателей Stellantis. Портфель новой компании будет включать в себя 14 известных автомобильных брендов.

Презентация логотипа компании - это финальный шаг к завершению проекта слияния, которое, как ожидается, произойдет к концу первого квартала 2021 года.

Логотип Stellantis