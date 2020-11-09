Peugeot S.A. («Groupe PSA») и Fiat Chrysler Automobiles N.V. («FCA») (NYSE: FCAU / MTA: FCA) представляют логотип Stellantis.
Название нового гиганта имеет латинские корни: «stello», что означает «освещённый звездами».
Логотип символизирует богатое наследие компаний-основателей Stellantis. Портфель новой компании будет включать в себя 14 известных автомобильных брендов.
Презентация логотипа компании - это финальный шаг к завершению проекта слияния, которое, как ожидается, произойдет к концу первого квартала 2021 года.
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