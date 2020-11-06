Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 9 ноября, отправит в отставку глав четырех министерств из 21 — Минэнерго (Александра Новака), Минприроды (Дмитрия Кобылкина), Минстроя (Владимира Якушева) и Минтранса (Евгения Дитриха). В Минприроды перейдет глава Минвостокразвития Александр Козлов, а министр энергетики Александр Новак станет вице-премьером, пишет РБК .



О планирующихся кадровых перестановках рассказал источник РБК в правительстве. Отставки Новака, Кобылкина и Дитриха подтвердили собеседники РБК, близкие к администрации президента. Источник, близкий к правительству, подтвердил планирующееся повышение Новака. Об отставке Якушева также сообщил источник в компании, работающей с Минстроем. Об изменениях в правительстве сообщали источники «Коммерсанта» и «Октагона».

Планируется, что Путин подпишет указ об отставках министров, затем на оперативном совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер Михаил Мишустин, который предложит кандидатуры их преемников, рассказывает один из собеседников РБК. Затем кандидатуры должна рассмотреть Госдума (после 12:00), добавляет он.

Таким образом, они должны быть утверждены по новой схеме. В пятницу, 6 ноября, Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства, согласно которому Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.

Новак, который с 2012 года возглавляет Минэнерго и является одним из авторов сделки России со странами ОПЕК по сокращению добычи нефти (ОПЕК+), позволившей остановить падение цен на нефть и даже добиться их роста, будет назначен вице-премьером по ТЭК и промышленности, говорят два собеседника РБК. С мая 2018 года по январь 2020 года такие полномочия были у Дмитрия Козака, а после смены состава правительства (когда премьером стал Мишустин вместо Дмитрия Медведева, а, в частности, Козак перешел в администрацию президента) их передали вице-премьеру по оборонной промышленности Юрию Борисову. Борисов сохранит за собой кураторство военно-промышленного комплекса, говорят собеседники РБК.

Один из кандидатов на пост министра энергетики — глава энергохолдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук, замечают два собеседника РБК.

Кобылкин, Дитрих и Якушев, которые стали министрами в мае 2018 года, покидают правительство, рассказывают источники РБК.

Новым министром природных ресурсов будет назначен Александр Козлов, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики также с мая 2018 года, говорит источник РБК в правительстве. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики курирует вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, который сам возглавлял Минприроды с 2004 по 2012 год. Кандидат на пост руководителя Минвостокразвития — глава Фонда развития Дальнего Востока («дочка» ВЭБа) Алексей Чекунков, говорит один из собеседников РБК. Новое место работы Кобылкина пока неизвестно.

Кандидат на пост руководителя Минстроя — первый замминистра Ирек Файзуллин, назначенный на этот пост только в январе 2020 года, когда сменилось правительство, сказал РБК источник в Белом доме. До этого он десять лет руководил Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, придя на смену Марату Хуснуллину, который, в свою очередь, в новом федеральном правительстве был назначен вице-премьером, курирующим строительство. По данным Znak.com, теперь Якушев, который до прихода в Минстрой более 12 лет руководил Тюменской областью, теперь может быть назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе.



Дитрих после ухода из Минтранса, по словам источников РБК, может быть назначен врио губернатора Белгородской области. Этот пост остается вакантным с середины сентября, когда ушел в отставку Евгений Савченко, руководивший регионом 27 лет. В качестве преемников Дитриха источники РБК называли двух его заместителей — главу Росавтодора Андрея Костюка и главу Росавиации Александр Нерадько, а также гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. Сейчас наиболее вероятные кандидаты на пост министра — Нерадько и Савельев, сказал собеседник РБК в правительстве.