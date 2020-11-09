Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Банк «СИАБ» успешно завершил тестирование мобильного банка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «SIAB Business Mobile» и ввел приложение в промышленную эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Теперь с помощью «SIAB Business Mobile» предприниматели — клиенты банка «СИАБ» могут полноценно управлять рублевыми счетами компании в любое время и с любого устройства (со смартфона или планшета)», — говорится в релизе.
«SIAB Business Mobile» позволит пользователям совершать привычные операции с любого гаджета, подключенного к Интернету:
- формировать платежные поручения в рублях (в том числе налоговые);
- подтверждать платежные поручения (в том числе созданные на стационарном компьютере);
- оперативно отзывать отправленные платежные поручения;
- отправлять выписки на указанный e-mail в разных форматах;
- отправлять платежные поручения со штампом Банка SIAB и реквизиты счета по любому каналу (e-mail, sms и пр.);
- вести переписку с банком «СИАБ».
Функционал мобильного банка позволяет:
- получать информацию по остаткам и выпискам в режиме онлайн;
- отслеживать состояния платежей, в том числе отправленных со стационарного компьютера;
- рассылать выписки на e-mail;
- проводить аналитику по операциям по счетам.
Мобильный банк «SIAB Business Mobile» включен в бизнес-пакеты «Скорость» и «Скорость Лайт». По остальным пакетам РКО данная услуга предоставляется платно — 300 рублей в месяц. Приложение доступно для бесплатной установки в AppStore или GooglePlay. Для запуска работы мобильного банка необходимо лично обратиться в любой офис банкаили отправить заявление через дистанционную систему обслуживания «Интернет-Клиент».
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