Банк «СИАБ» успешно завершил тестирование мобильного банка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «SIAB Business Mobile» и ввел приложение в промышленную эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь с помощью «SIAB Business Mobile» предприниматели — клиенты банка «СИАБ» могут полноценно управлять рублевыми счетами компании в любое время и с любого устройства (со смартфона или планшета)», — говорится в релизе.

«SIAB Business Mobile» позволит пользователям совершать привычные операции с любого гаджета, подключенного к Интернету:

формировать платежные поручения в рублях (в том числе налоговые);

подтверждать платежные поручения (в том числе созданные на стационарном компьютере);

оперативно отзывать отправленные платежные поручения;

отправлять выписки на указанный e-mail в разных форматах;

отправлять платежные поручения со штампом Банка SIAB и реквизиты счета по любому каналу (e-mail, sms и пр.);

вести переписку с банком «СИАБ».

Функционал мобильного банка позволяет:



получать информацию по остаткам и выпискам в режиме онлайн;

отслеживать состояния платежей, в том числе отправленных со стационарного компьютера;

рассылать выписки на e-mail;

проводить аналитику по операциям по счетам.

Мобильный банк «SIAB Business Mobile» включен в бизнес-пакеты «Скорость» и «Скорость Лайт». По остальным пакетам РКО данная услуга предоставляется платно — 300 рублей в месяц. Приложение доступно для бесплатной установки в AppStore или GooglePlay. Для запуска работы мобильного банка необходимо лично обратиться в любой офис банкаили отправить заявление через дистанционную систему обслуживания «Интернет-Клиент».

