Законопроект о бюджете Пенсионного фонда предусматривает в 2021 году повышение пенсий неработающим пенсионерам на 6,3%. Однако на возможность продолжать трудиться после выхода на пенсию россияне рассчитывают чаще, чем на государственные выплаты. Самые высокие запросы к уровню пенсии — в Москве и Санкт-Петербурге, выяснил сервис SuperJob.

В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.



Согласно исследованию, 27% опрошенных в качестве основного источника дохода на пенсии указали работу или подработку. Каждый четвертый россиянин считает, что основным источником финансовых средств будет государственная пенсия (25%). 12% россиян рассчитывают на личные сбережения, 2% — на финансовую помощь детей. Еще 3% респондентов в качестве основного источника дохода на пенсии указали средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды.



Респонденты старше 45 лет чаще остальных рассчитывают на государственную пенсию (32%). Закономерно, что чем выше уровень дохода, тем чаще россияне рассчитывают в старости жить на личные сбережения: 9% среди опрошенных с зарплатой до 30 тыс. рублей и 20% среди граждан с заработком от 80 тыс. рублей в месяц.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет на государственную пенсию сегодня рассчитывает максимальное количество россиян (25%), а на личные накопления — минимальное (12%). Для сравнения: 7% и 33% соответственно в 2009 году.

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 40 тыс. рублей в месяц. Запросы у мужчин выше, чем у женщин: 41,3 тыс. и 38,5 тыс. рублей соответственно. Представления о достойном уровне пенсии растут с увеличением возраста опрошенных: 34,1 тыс. рублей — у молодежи до 24 лет и 41,8 тыс. рублей — у респондентов старше 45 лет. Аналогичная тенденция наблюдается и с ростом уровня доходов опрошенных: 33,2 тыс. рублей — у россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей и 45,3 тыс. рублей — у граждан, зарабатывающих от 80 тыс. рублей.

Самые высокие запросы относительно уровня пенсии — в Москве и Санкт-Петербурге: в среднем 44,5 тыс. и 43,5 тыс. рублей соответственно. В Ярославле считают достойной пенсию почти на четверть меньше, чем в столице: 35,3 тыс. рублей. Самые скромные же притязания — у жителей Набережных Челнов: 35,1 тыс. рублей в месяц.