Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар дешевел на 23 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 24 копейки. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,86 рубля (минус 55 копеек). Курс евро на 10:12 мск равнялся 91,43 рубля (минус 59 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром стоит ожидать укрепления рубля до 77,2 рубля за доллар, поддержка остается на уровне 77 рублей. По его словам, если покупатели сегодня смогут закрепиться ниже обозначенной отметки, то в первой половине недели ожидается укрепление рубля к доллару до 76 рублей. После этого можно целиться в 73,3 рубля за доллар, отмечал эксперт.

«На общем позитиве ждем уверенного роста рубля. Технической целью снижения пары доллар/рубль является район 75, но он вряд ли будет достигнут в ближайшее время. Сегодня ЦБ примерно на треть сократит объем плановых валютных интервенций, что также будет являться негативом для рубля, и этот фактор себя еще проявит при ухудшении внешнего фона. Не исключена и коррекция по паре евро/доллар, которая приблизилась к сильному сопротивлению 1,19, но пока даже не пытается прощупать его на прочность. Поэтому покупать рубль против доллара или евро стоит лишь спекулятивно. Пока же поддержкой по паре является район 76,2», — пояснил главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.