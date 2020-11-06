Российские банки планируют протестировать открытие счетов новым клиентам с помощью видео-конференц-связи без посещения отделения — для этого Национальный совет финансового рынка направил заявку в Банк России на тестирование технологии в его регуляторной «песочнице», рассказал РБК председатель НСФР Андрей Емелин.

Совет уже получил предварительное одобрение заявки от департамента финансовых технологий ЦБ, а на следующей неделе должно состояться обсуждение деталей, пояснил Емелин. Банк России не ответил на запрос РБК. Регуляторные «песочницы» используются для тестирования новых технологий банками без риска нарушить закон.

В пилотном проекте принимают участие 18 банков, в том числе СберБанк , Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, QIWI, БКС Банк, Делобанк, «Зенит» и другие. На первом этапе видеосвязь предлагается использовать для открытия счетов людям с ограниченными возможностями, а также счетов для получения зарплат и социальных выплат. Остаток по таким счетам не будет превышать 100 тыс. рублей, а ежемесячный объем операций — 60 тыс. рублей.

В перспективе, как поясняет Емелин, технологию с использованием видеосвязи можно расширить и использовать для открытия счетов для оплаты услуг ЖКХ, связи, для проверки клиентов (физических и юридических лиц) при заключении договоров обслуживания, для проверки личности клиентов — физических лиц в процессе принятия решения по кредитным заявкам, поступившим из цифровых каналов, а также для проверки пользователей краудфандинговых платформ, марткеплейсов и т. д.

По словам Емелина, для масштабирования технологии после пилотного проекта необходимо внести изменения в «антиотмывочное» законодательство, чтобы официально разрешить банкам использовать видео-конференц-связь в качестве инструмента подтверждения личности при удаленной идентификации клиентов.

В рамках проверки клиента по видеосвязи тот должен будет сначала подать через сайт банка заявку на сеанс видеосвязи и оставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН, номер телефона и почтовый адрес для идентификации или дать разрешение на использование персональных данных, которые содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации (при наличии подтвержденной записи на портале госуслуг).

Видеосвязь банка с клиентом или его представителем может быть установлена через мобильное приложение, социальные сети, мессенджеры или решения «Ростелекома», которые используются в Единой биометрической системе. Во время видео-конференц-связи сотрудник сверит данные паспорта клиента с теми данными, которые тот указал в заявке или которые указаны на портале госуслуг, а также удостоверится, что вышедший на связь человек предъявляет свои документы. После успешной проверки клиент дает согласие на заключение договора (вводит код из СМС либо оформляет его через мобильное приложение).

Сценарий процедуры будет похож на общение в офисе, только по видео, объяснила замгендиректора группы QIWI Мария Шевченко: «Исключение — в том, что документы нужно будет показывать в камеру так, чтобы их было достаточно видно для распознавания и сравнения с человеком, которого мы видим в видеопотоке».

По ее словам, у такой технологии могут быть риски подмены и сохранности персональных данных, но пилотный проект как раз и проводится для того, чтобы их минимизировать.

Промсвязьбанк планирует использовать технологию в удаленных точках страны и с ее помощью предоставлять до 90% банковских услуг, которые клиенты получают в отделениях, рассказал представитель банка.



Как напоминает РБК, весной, во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса, Банк России разрешил банкам открывать клиентам счета для социальных платежей удаленно с помощью современных средств связи. Однако тогда крупные банки не воспользовались этим послаблением ЦБ. Одной из причин стала боязнь банков нарушить «антиотмывочное» законодательство и отсутствие проработанной процедуры дистанционной проверки личности. На вновь заданный вопрос РБК о том, была ли в итоге предоставлена клиентам такая возможность, утвердительно ответил только Тинькофф Банк.