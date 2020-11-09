Внешнеторговый оборот России в январе — сентябре 2020 года составил 407,7 млрд долларов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 17%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 76,8 млрд долларов, что на 57 млрд меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

Экспорт России в январе — сентябре составил 242,2 млрд долларов (минус 22,5% в годовом выражении). Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта снизился до 51,8% (с 63,5% за аналогичный период прошлого года). По сравнению с январем — сентябрем 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров уменьшился на 36,8%, физический — на 4,5%.



Импорт России в январе — сентябре 2020 года составил 165,5 млрд долларов (минус 7,4%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 46,8% (за аналогичный период 2019 года — 45,8%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем — сентябрем 2019 года уменьшился на 4,9%.